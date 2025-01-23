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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu ile Anlaştı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Ayaroğlu, kariyerine MKE Ankaragücü ve birçok diğer kulüpte devam etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu'nu renklerine bağladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Sarıyer forması giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Hasan kariyeri boyunca MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Kastamonuspor, Alanyaspor, Erzurumspor, Denizlispor, Bursaspor ve Ümraniyespor takımlarında da oynadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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