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Emre Dodanlı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerini açıkladı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alacak Emre Dodanlı, takım olarak hedeflerinin finale kalmak olduğunu belirterek, bireysel olarak da olabildiğince fazla final yapmak, Paris'te yaşayacakları deneyimin tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alacak Emre Dodanlı, takım olarak hedeflerinin finale kalmak olduğunu belirterek, bireysel olarak da olabildiğince fazla final yapmak, Paris'te yaşayacakları deneyimin tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Ailesi ile 2005'te gittiği Kanada'da 5 yaşında cimnastikle ilgilenmeye başlayan Emre Dodanlı, 10 yaşından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı. Küçük yaştan itibaren birçok madalya kazanan Emre Dodanlı, milli takıma kadar yükseldi. Halen Oklahoma Üniversitesi Kinesiyoloji Bölümünde tam burslu olarak öğrenimine devam eden 21 yaşındaki Emre Dodanlı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'le Türkiye'yi temsil edecek.

Emre Dodanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar kendisine katkı veren ailesine, takım arkadaşlarına, antrenörlerine teşekkür ederek, "İyi hazırlanıyoruz, inşallah iyi sonuçlar çıkacak." dedi.

Paris Olimpiyatları'nda elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini kaydeden Emre Dodanlı, şöyle konuştu:

"Benim hedefim iyi yarışmak, yer aletinde finale kalmak istiyorum. Diğer aletlerde tüm gücümü kullanmak istiyorum, güzel yarışmak için. Hedefimiz takım olarak finale kalmanın yanı sıra bireysel olarak da olabildiğince fazla final yapmak. Paris'te yaşayacağımız deneyimin tadını çıkarmak istiyoruz."

Milli cimnastikçi, Kanada'dayken düzenli olarak antrenman yaptığını belirterek, "Hangi ülkenin milli takımına gitmek istediğime karar verme aşamasında Türkiye'yi tercih ettim. Çünkü burası benim ülkem, ailem burada ve kendi ülkemi temsil etme hakkını kazandım. İlk olarak Türkiye şampiyonalarında yarışmaya başladım ve uluslararası organizasyonlarda ülkemi temsil ettim. Bu süreçte herkes bana çok yardımcı oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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