Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Emre Can'dan Dortmund taraftarının hoşuna gitmeyecek açıklama: Kimse takımı suçlayamaz

Emre Can'dan Dortmund taraftarının hoşuna gitmeyecek açıklama: Kimse takımı suçlayamaz

Spor Haberleri

Bundesliga'da şampiyonluğu son hafta Bayern Münih'e kaybeden Dortmund'da Alman oyuncu Emre Can, açıklamlarda bulundu. Üzüntülü olduklarını belirten Alman futbolcu, "Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı" dedi.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Bayern Münih'e altın tepside sunan Dortmund'da Alman oyuncu Emre Can, değerlendirmelerde bulundu.

"KİMSE TAKIMI SUÇLAYAMAZ"

29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Çok yakındık, bizim için çok zor bir durum. Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı" ifadelerine yer verdi.

Emre Can'dan Dortmund taraftarının hoşuna gitmeyecek açıklama: Kimse takımı suçlayamaz

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YİNE GELECEĞİZ"

Sahaya lider çıkmasına rağmen maçı kaybetmeleri üzerine ise başarılı oyuncu, "Bu açıklanabilecek bir durum değil. Dortmund dünyanın en iyi taraftarlarına sahip, bunu bugün de görmüş olduk. 34 maç sonunda kim zirvedeyse o hak etmiştir. Önümüzdeki sezon yine geleceğiz" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Bayern Münih Bundesliga Dortmund Emre Can Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title