Emre Belözoğlu: Teknik adamlık futbolculuktan daha zor

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlığın futbolculuktan daha zor olduğunu belirterek, en büyük arzusunun Avrupa'da teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi. Belözoğlu, Galatasaray'ı çalıştırmayı düşünmediğini de belirtirken, Fenerbahçe taraftarındaki dağılmışlığı görmenin kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlığın futbolculuktan daha zor olduğunu belirterek "Benim için dünya futbolunu değiştiren kişi Johan Cruyff'tur" dedi ve en büyük arzusunun Avrupa'da teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi. Belözoğlu, Galatasaray'ı çalıştırmayı düşünmediğini de belirtirken "Ne benim Galatasaray'a ne de Galatasaray'ın bana ihtiyacı var. Galatasaray'ın içinden yetişmiş Okan Buruk gibi başarılı bir teknik adam var. İleride inşallah Selçuk İnan, Arda Turan gelir. Benim gönlümdeki takım Fenerbahçe" açıklamalarını yaptı.