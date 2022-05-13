Emre Belözoğlu'nun Larin rüyası gerçek oluyor! Başakşehir, Beşiktaş'ın yıldızıyla el sıkıştı - Haberler

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Emre Belözoğlu'nun Larin rüyası gerçek oluyor! Başakşehir, Beşiktaş'ın yıldızıyla el sıkıştı

Haberler.com - Spor
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, uzun süredir hayalini kurduğu Larin transferinde mutlu sona çok yakın. Beşiktaş'ın yeni sözleşme için anlaşamadığı Kanadalı yıldız futbolcu, Başakşehir forması giymeye sıcak bakıyor.

Başakşehir transferde büyük düşünüyor. Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğan turuncu-lacivertliler yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı.

BAŞAKŞEHİR LARIN İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Geçtiğimiz gün Francis Nzaba'yı kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi ile ses getirecek transferler yapmaya hazırlanıyor. Belözoğlu Beşiktaş ile sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağlayamayan, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cyle Larin'in transferi için Başakşehir'e bir rapor sundu. Başakşehir yönetimi de Larin ile el sıkıştı.

Emre Belözoğlu'nun Larin rüyası gerçek oluyor! Başakşehir, Beşiktaş'ın yıldızıyla el sıkıştı

LARIN'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta bu sezon gözden düşen Cyle Larin 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 36 maça çıkarak 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Başakşehir, Cyle Larin, Transfer, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

36 maç 7 gol 1 asist....Bunu bir defans oyuncusu bile başarıyor buna rağmen dünyaları istiyorsun unutma Atiba ve Beşiktaş olmasa idi adın bile duyulmazdı.

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