Emre Belözoğlu'nun Larin rüyası gerçek oluyor! Başakşehir, Beşiktaş'ın yıldızıyla el sıkıştı

Başakşehir transferde büyük düşünüyor. Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğan turuncu-lacivertliler yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı.

BAŞAKŞEHİR LARIN İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Geçtiğimiz gün Francis Nzaba'yı kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi ile ses getirecek transferler yapmaya hazırlanıyor. Belözoğlu Beşiktaş ile sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağlayamayan, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cyle Larin'in transferi için Başakşehir'e bir rapor sundu. Başakşehir yönetimi de Larin ile el sıkıştı.

LARIN'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta bu sezon gözden düşen Cyle Larin 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 36 maça çıkarak 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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