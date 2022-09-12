Emre Belözoğlu'ndan galibiyet sonrası Beşiktaş taraftarını çıldırtacak sözler

Beşiktaş'ı 1-0 yenen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek namağlup unvanını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN CİDDİ PAS ORGANİZASYONU YOK"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık. Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direkt giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız." ifadelerini kullandı.

"YOLUN DAHA ÇOK BAŞI"

Belözoğlu ayrıca, "Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı." dedi.