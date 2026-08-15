Emre Belözoğlu: Gençlere Sabırla Destek Olacağız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, genç futbolcuların gelişimini sabırla destekleyeceklerini belirterek, "Kulübümüzün vizyonuyla Türk futboluna yeni oyuncular kazandıracağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sezon başı kampı itibarıyla iyi çalıştık. Bu oyunu sahaya yansıtırken oyuncularımız çok acı çekti, 40-45 gün çok yoğun bir tempoda çalıştık. Bugün bu çalışmaların karşılığını aldığımız anlar oldu. Bütün oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncularımız var ancak ne olursa olsun rakiplerine büyük saygı gösterdiler ve yüksek seviyede motive oldular. Oyunun genel anlamında çok memnun olduğum yönleri var. Huzurunuzda hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün vizyonuyla Türk futboluna yeni oyuncular kazandıracağız. Bu genç oyuncuların gelişimini sabırla destekleyeceğiz. İnşallah Kasımpaşa, sonunda skorların da geldiği süreçleri hep beraber yaşar. Oyuna giren, çıkan, kulübede olan tüm oyuncularımın emeğine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hajradinovic bizim için çok önemli"

Sakatlıktan dönen Haris Hajradinovic ve kadroda yer almayan Kerem Demirbay'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "Savunma arkasına koşu planlarımız olduğu için maça Diabate ile başladık. Bu tamamen taktiksel bir tercihti. Haris uzun süre, yaklaşık 8-9 ay sahalardan uzak kaldı. Takım ve bu camia için çok değerli bir isim. Bizim için de öyle. Takımımızın kaptanı bugün oyuna girdi ve ben de soyunma odasında kendisine teşekkür ettim. Bu genç takıma sahip çıkacak, liderlik yapacak oyunculara ihtiyacımız var. Haris'in varlığı ve sergilediği performansın ötesinde karakteri bizim için çok önemli. Takım, onun liderliğinde ikinci yarıda önemli bir karakter ortaya koydu. Kerem'in ise ne yazık ki üç gün öncesinden ayağında bir ağrı oluştu. Tolere edemedik ve risk almak istemedik. O da bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu" cümlelerine yer verdi.

"İki oyuncu daha transfer etmek istiyoruz"

Transfer sürecine ve kadro yapılanmasına dair açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kulübümüz belki de ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olacak ancak en iddialı genç oyuncuları tercih etmek ve onlara süre vermek adına bir vizyon ortaya koyduk. Bu konuda kararlı duracağız ve sabırlı olacağız. Onların gelişimini bekleyerek Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. İki oyuncu daha almak istiyoruz; yine genç ve dinamik isimler olacak. Stoper bölgesine alacağımız oyuncunun ise biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu transferlerden birini hafta içinde bitireceğiz gibi görünüyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı