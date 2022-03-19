Emre Belözoğlu galibiyeti unuttu! Başakşehir'e bir çelme de Adana Demirspor'dan - Haberler

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Emre Belözoğlu galibiyeti unuttu! Başakşehir'e bir çelme de Adana Demirspor'dan

Haberler.com - Spor
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Emre Belözoğlu galibiyeti unuttu! Başakşehir'e bir çelme de Adana Demirspor'dan

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. bu sonuçla Mavi Şimşekler 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırırken, turuncu-lacivertlilerin galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Adana Demirspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

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Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Tayyip Talha ve 80. dakikada Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 48. dakikada Aleksic'ten geldi. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 48 yaparken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir 47 puanda kalırken galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Başakşehir, Süper Lig, Spor, Haberler

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