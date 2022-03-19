Emre Belözoğlu galibiyeti unuttu! Başakşehir'e bir çelme de Adana Demirspor'dan

Adana Demirspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

ADANA DEMİRSPOR KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Tayyip Talha ve 80. dakikada Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 48. dakikada Aleksic'ten geldi. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 48 yaparken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir 47 puanda kalırken galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

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