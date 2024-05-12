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Emre Belezoğlu: Ankaragücü'nün hedefi 6 puanı kazanmak

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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın hedefinin önümüzdeki 6 puanı kazanmak olduğunu söyledi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, 2-1 mağlup oldukları Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, " Ankaragücü'nün sadece bir tane hedefi var. Önümüzdeki 6 puanın hepsini kazanmak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılama sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, galibiyetinden dolayı Hatayspor'u tebrik ederek, "Bizim adımıza yine oyunda bazen istediklerimizi yaptığımız, sonuç alamadığımız bir maç daha oynadık. Bugün lig bitse Ankaragücü ligde kalıyor. Ankaragücü'nün sadece bir tane hedefi var. Önümüzdeki 6 puanın hepsini kazanmak" diye konuştu.

"Bu iki haftayı 6 puanla bitirmek için her şeyi yapacağız"

Yöneticisinden futbolcusuna, teknik ekibe kadar herkesin burada çok ciddi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Belezoğlu, şöyle devam etti;

"Burada aslında en masum olan taraf, yine taraftarlar. Elinden geldiğince buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Ümit ediyorum bunu Ankaragücü'ne yaşatmayız. Futbolun içinde ne yazık ki bunlar var ama yediremediğim çok fazla şey de var. Bunları konuşmanın şu an zamanı değil. Konuşmamız gereken şey herkes, yöneticisi, teknik ekibi, futbolcusu kulübüne sahip çıkacak şekilde bu iki haftayı 6 puanla bitirmek adına her şeyi yapacağız. Allah izin verirse de Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde en azından ligde kalarak önümüzdeki seneye Süper Lig'de yoluna devam etmesi adına bu 6 puanın her birine talip bir şekilde şu anki konumumuzu korumak istiyoruz lig bittiğinde." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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