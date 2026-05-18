Eyüpspor'un Tecrübeli Futbolcusu Emre Akbaba: 'Güzel Bir Hikaye Yazdık'

EYÜPSPOR'UN tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir hikaye yazdık. Yıllardır Süper Lig'deyim, böyle bir hikaye görmedim" dedi.

Süper Lig'in son haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Aldığı 1 puan ile Süper Lig'i 15'inci sırada tamamlayarak ligde kalan Eyüpspor'da Emre Akbaba maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Oyuna 86'ncı dakikada giren Emre Akbaba, mücadeleye dahil olduktan sonra yedek kulübesindeki herkesin surat ifadesinden işlerin iyi gitmediğini anladığını vurgulayarak; "3-2 geriye düştük. Bizim için zor bir mücadele oldu. Süper Lig tecrübesi olmayan oyunculardan kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarım inanılmaz bir mücadele verdi. Genç arkadaşlarıma tecrübeli arkadaşlarım yardım etti. Atila hocam ekibiyle bize inanılmaz destek oldu. Güzel bir hikaye yazdık. Çünkü ikinci devre başında herkes bu takımın kesin düşeceğini düşünüyordu. Yıllardır Süper Lig'deyim, böyle bir hikaye görmedim. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Güzel bir hikaye yazdık diye düşünüyorum. Bu arada maddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Takım arkadaşlarım, özellikle tecrübeli oyuncular bunu hiçbir zaman kimseye yansıtmadı. Birlik, beraberlik içerisinde durduk. Bizim için kolay olmadı ama çok şükür başardık." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
