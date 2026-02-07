Haberler

Britanyalı tenisçi Raducanu, 4,5 yıl sonra ilk kez finale çıktı

Güncelleme:
Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, 2021 ABD Açık'ı kazanmasının ardından ilk kez bir turnuvada finale çıkarak önemli bir başarı elde etti. Transilvanya Açık Turnuvası'nın yarı finalinde Ukraynalı rakibini mağlup eden Raducanu, finalde ev sahibi Sorana Cirstea ile karşılaşacak.

2021 ABD Açık'ı elemelerden gelerek kazanan ve büyük bir sürprize imza atan Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, 4,5 yıl sonra ilk kez bir turnuvada finale yükseldi.

Raducanu, Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen Transilvanya Açık Turnuvası'nın yarı finalinde Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek final özlemine son verdi.

Babası Rumen olan 23 yaşındaki Raducanu, sevincini maç sonrasında Rumence demeç vererek paylaştı.

Raducanu (1), finalde ev sahibi ülkeden Sorana Cirstea (3) ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

