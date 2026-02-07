Britanyalı tenisçi Raducanu, 4,5 yıl sonra ilk kez finale çıktı

2021 ABD Açık'ı elemelerden gelerek kazanan ve büyük bir sürprize imza atan Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, 4,5 yıl sonra ilk kez bir turnuvada finale yükseldi.

Raducanu, Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen Transilvanya Açık Turnuvası'nın yarı finalinde Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek final özlemine son verdi.

Babası Rumen olan 23 yaşındaki Raducanu, sevincini maç sonrasında Rumence demeç vererek paylaştı.

Raducanu (1), finalde ev sahibi ülkeden Sorana Cirstea (3) ile karşılaşacak.