Emlak Konut, Saarlouis Royals'ı Konuk Ediyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Emlak Konut yarın Almanya'nın Saarlouis Royals takımını Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırlayacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında Emlak Konut, yarın Almanya'nın Saarlouis Royals takımını konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Emlak Konut, ikinci sırada yer alırken henüz galibiyet almayı başaramayan Almanya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.

Emlak Konut, grubunda oynadığı son maçta Kızılyıldız'a 77-69 yenildi. Saarlouis Royals ise TTT Riga'ya 75-61mağlup oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
