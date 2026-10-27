Emlak Konut Kadın Basketbol, yarın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Prag'a konuk olacak

Emlak Konut Kadın Basketbol, yarın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Prag'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın TSİ 21.00'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a konuk olacak. D Grubu'nda iki maçını da kazanan Çekya temsilcisi, Emlak Konut'u ağırlayacak.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a konuk olacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
D Grubu'nda yer alan Emlak Konut, 2 haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Çekya temsilcisi ise 2 maçı da kazandı.
Kaynak: AA