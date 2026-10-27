Emlak Konut Kadın Basketbol, yarın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Prag'a konuk olacak

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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a konuk olacak.

Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

D Grubu'nda yer alan Emlak Konut, 2 haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Çekya temsilcisi ise 2 maçı da kazandı.

Kaynak: AA