Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı yarın Tango Bourges Basket'i konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Tango Bourges Basket ile karşılaşacak. Başakşehir'de saat 19.00'da başlayacak maçta Emlak Konut 5 puanla 3. sırada, konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibiyle karşılaşacak.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Grubunda geride kalan 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Emlak Konut, 5 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
Emlak Konut, grubundaki son maçında konuk olduğu Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'e 85-79 yenildi.
Kaynak: AA