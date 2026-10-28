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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde USK Prag'a 80-65 yenildi

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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 80-65 yenildi. Gruptaki ikinci yenilgisini alan Emlak Konut'ta Pallas Kunaiyi'nin 17 sayısı yetmedi, ZVVZ USK Prag ise 3'te 3 yaptı.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 80-65 yenildi.

Kralovka Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-9 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-31 üstünlükle gitti.

Emlak Konut, ikinci devrede başa baş bir oyun sergilese de maça ortak olamadı. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 60-48 önde geçtiği maçı 80-65 kazandı.

Pauline Astier ve Migna Toure, 18'er sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Emlak Konut'ta Pallas Kunaiyi'nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. ZVVZ USK Prag ise 3'te 3 yaptı.

Kaynak: AA
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