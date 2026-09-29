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Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme finalinde yarın Spar Girona'ya konuk olacak

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme finalinde Emlak Konut, yarın TSİ 21.15'te İspanya'nın Girona kentinde Spar Girona'ya konuk olacak. Tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada kazanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde, kaybeden ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme finalinde Emlak Konut, İspanya'nın Spar Girona takımıyla yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın Girona kentinde Pavello Fontajau Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, yarın TSİ 21.15'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada galip ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, mağlup ekip ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadelesini sürdürecek.

Kaynak: AA
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