Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 2 gol kaydetti.

İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Emirhan İlkhan, kulübüyle sözleşme yeniledi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan'ın profesyonel kariyerine 17 yaşında adım attığı ve 2022 yazında Torino'ya transfer olduğu aktarıldı. Emirhan, daha sonra kiralık olarak Sampdoria ve Başakşehir formaları da giydi.

21 yaşındaki futbolcu 2025-2026 sezonunda Torino ile 19'u Serie A, 3'ü İtalya Kupası olmak üzere 22 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti. Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı. Bordo-mavili kulüp oyuncunun sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
