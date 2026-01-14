Haberler

Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

Güncelleme:
İtalya Kupası'nda Torino, Roma'ya deplasmanda 3-2 üstünlük sağladı. Maçın kahramanı milli futbolcu Emirhan İlkhan oldu. İlkhan'ın 90. dakikada attığı gol, Torino'nun çeyrek finale yükselmesini sağladı. Torino'nun çeyrek finaldeki rakibi ise Inter oldu.

  • Torino, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Roma'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
  • Torino'nun galibiyet golünü 90. dakikada Emirhan İlkhan attı.
  • Torino, çeyrek finalde Inter ile eşleşti.

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Roma ile Torino, Olimpico'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Torino 3-2'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

İLK YARIDA ADAMS SAHNEDE

Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Roma ise ikinci yarının başında hızlı yanıt verdi.

ROMA GERİ DÖNDÜ, TORINO YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Roma, 46. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak Torino, 52. dakikada bir kez daha Che Adams'la ağları havalandırarak 2-1 öne geçti.

GENÇ ARENA'DAN DENGE GOLÜ

Karşılaşmada tempo düşmezken, oyuna son bölümde dahil olan 16 yaşındaki Antonio Arena'nın golüyle Roma yeniden umutlandı. Arena'nın kaydettiği gol, skoru 2-2'ye taşıdı.

SON SÖZ EMİRHAN İLKHAN'DAN

Maçın kader anı 90. dakikada yaşandı. Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, son dakikada sahneye çıktı ve attığı golle Torino'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi. Torino bu golle çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP INTER

Roma'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Torino, bir sonraki turda Inter ile eşleşti.

