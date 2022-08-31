Emirdağlı sporculardan büyük başarı Spor Haberleri Afyonkarahisarlı muay thai sporcuları gerçekleştirilen şampiyonada finale isimlerini yazdırdı. Afyonkarahisarlı muay thai sporcuları gerçekleştirilen şampiyonada finale isimlerini yazdırdı. Kütahya'da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Emirdağlı sporculardan Elmas Başoğlu 3 maç, Kübra Kocabıçak ise 2 maç yaparak finale adlarını yazdırdı. Sporcuların başarısı ilçede büyük sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dumlupınar Muay Thai Türkiye Kütahya Spor Haberler

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