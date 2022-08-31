Emirdağlı sporculardan büyük başarı
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Afyonkarahisarlı muay thai sporcuları gerçekleştirilen şampiyonada finale isimlerini yazdırdı.
Afyonkarahisarlı muay thai sporcuları gerçekleştirilen şampiyonada finale isimlerini yazdırdı.
Kütahya'da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Emirdağlı sporculardan Elmas Başoğlu 3 maç, Kübra Kocabıçak ise 2 maç yaparak finale adlarını yazdırdı. Sporcuların başarısı ilçede büyük sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor