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Emirdağlı sporculardan büyük başarı

Spor Haberleri

Emirdağlı sporculardan büyük başarı

Afyonkarahisarlı muay thai sporcuları gerçekleştirilen şampiyonada finale isimlerini yazdırdı.

Afyonkarahisarlı muay thai sporcuları gerçekleştirilen şampiyonada finale isimlerini yazdırdı.

Kütahya'da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Emirdağlı sporculardan Elmas Başoğlu 3 maç, Kübra Kocabıçak ise 2 maç yaparak finale adlarını yazdırdı. Sporcuların başarısı ilçede büyük sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dumlupınar Muay Thai Türkiye Kütahya Spor Haberler

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