Muğlalı milli okçu Emircan Haney, yılın okçusu ödülüne aday gösterildi

Muğlalı milli okçu Emircan Haney, yılın okçusu ödülüne aday gösterildi
Güncelleme:
Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen dünya kupasında altın madalya kazanan milli okçu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi. Oylamada halkın desteğiyle ödülü kazanmayı hedefliyor.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen dünya kupası finallerinde altın madalyayı boynuna takan milli okçu Emircan Haney, 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi.

Milli okçu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun başlattığı küresel oylamada 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi. 9 yaşında başladığı okçuluk kariyerinde önemli başarılar elde eden Haney'in dünya şampiyonluğu ünvanını 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırması için halk oylaması süreci başladı. Dünyanın dört bir yanından okçuluk tutkunlarının katıldığı oylamada, kazananı halkın oyları belirleyecek. Ay-yıldızlı bayrağı Çin'de göndere çektiren Emircan Haney için www.worldarcheryawards.com adresinden oy kullanılabilecek. - MUĞLA

