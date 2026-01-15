Haberler

Emircan Haney, 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi

Emircan Haney, 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi
Çin'de düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazanan milli okçu Emircan Haney, 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi. Tüm Türkiye'nin desteği bekleniyor.

ÇİN'in Nanjing kentinde düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalyayı boynuna takarak şampiyon olan milli okçu Emircan Haney, 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi. Dünya Okçuluk Federasyonu'nun başlattığı küresel oylamada şampiyon sporcuyu zirveye taşımak için tüm Türkiye'nin desteği bekleniyor.

9 yaşında başladığı okçuluk kariyerini dünya zirvesine taşıyan Emircan Haney, gösterdiği performansla sadece Türkiye'nin değil, dünya otoritelerinin de takdirini kazandı. Muğla'nın Bencik Köyü'nde Dr. Ejder Sözen'in vizyonuyla atılan temeller üzerinde yükselen başarı, sistemli çalışmanın ve azmin küresel bir zafere dönüşebileceğini de kanıtladı. Emircan'ın aday gösterildiği, dünyanın dört bir yanından okçuluk tutkunlarının katıldığı oylamada kazananı halkın oyları belirleyecek. Emircan için, "www.worldarcheryawards.com" sitesinden oy kullanılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
