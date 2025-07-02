Emir Ortakaya, Fenerbahçe'den beşinci kez ayrıldı! İşte yeni takımı

Emir Ortakaya, Fenerbahçe'den beşinci kez ayrıldı! İşte yeni takımı
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Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Eyüpspor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kiraladığını açıkladı. Genç oyuncu, Sarı-lacivertlilerden beşinci kez kiralık olarak ayrıldı.

Selçuk Şahin önderliğindeki Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı.

EMİR ORTAKAYA EYÜPSPOR'DA

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Ortakaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Emir Ortakaya! ikas Eyüpspor'umuz, genç savunma oyuncusu Emir Ortakaya'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Emir Ortakaya'ya Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz!' ifadeleri kullanıldı.

Emir Ortakaya, Fenerbahçe'den beşinci kez ayrıldı! İşte yeni takımı

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Emir Ortakaya, "ikas Eyüpspor ailesine katıldığım için çok heyecanlıyım. Burada geçireceğim süre boyunca sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de kulübümüzün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Bu fırsatı bana verdikleri için Eyüpspor yönetimine teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.

BEŞİNCİ KEZ TAKIMDAN YOLLANDI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya, Sarı-lacivertlilerden daha önce 4 kez kiralık olarak başka takıma yollandı. Genç futbolcu, Sarı-lacivertlilere transferinin ardından sırasıyla Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı. Eyüpspor'a da kiralanan genç isim, takımdan beşinci kez gönderilmiş oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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