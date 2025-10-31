Emir Kutlualp ETFA Academy'de İdman Yaptı

FENERBAHÇE camiasının önde gelen isimlerinden ve ETFA Academy Onursal Başkanı Hakan Bilal Kutlualp'in oğlu Emir Kutlualp, ETFA Academy tesislerinde idmana çıktı.

Emir Kutlualp, DFI Academy ile iş birliği halinde olan ETFA Academy'nin antrenmanlarına çıkarak, farklı bir deneyim yaşadı. Hakan Bilal Kutlualp, ziyaret sırasında ETFA Academy Genel Başkanı Sedat Aydemir'le de bir araya gelerek, akademi projesindeki son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.