Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında gerçekleşen karşılaşmada Eminevim Ümraniyespor ve İstanbulspor, her iki takımın da etkili performans gösterdiği 0-0'lık sonuçla sahadan ayrıldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Murathan Çomoğlu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Hoti (Dk. 56 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 80 Serkan Göksu), Dokanovic, Soukou (Dk. 56 Barış Ekincier), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Oğuz Yıldırım (Dk. 57 Ali Turap Bülbül), Benny (Dk. 77 Yusuf Deniz Şaş)
İstanbulspor : Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 70 Cham), Duran Şahin, Muhammed Mert (Dk. 71 İsa Dayaklı), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), Mamadou (Dk. 87 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol)
Sarı kartlar: Dk. 14 Yusuf Ali Özer, Dk. 83 Araujo ( İstanbulspor ), Dk. 75 Benny (Eminevim Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçta Eminevim Ümraniyespor ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.