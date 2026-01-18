Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 5-0 skorla mağlup etti. Barış Ekincier'in 2 gol attığı maçta Hoti ve Soukou da fileleri buldu.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Ali Turap Bülbül), Burak Öksüz, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Djokanovic (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 82 Yusuf Deniz Şaş), Hoti, Benny, Barış Ekincier (Dk. 50 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 46 Kosoko)

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan, Martynov, Okoro, Emrecan Terzi (Dk. 46 Adeola), Skvortsov (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Sertan Taşqın, Emre Nefiz (Dk. 75 Ekrem Terzi), Gökhan Altıparmak, Guibero (Dk. 75 Spasov), Sadygov

Goller: Dk. 3, 21 (Penaltıdan) ve 31 Barış Ekincier, Dk. 68 Hoti, Dk. 89 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Guibero, Dk. 45+3 Emrecan Terzi, Dk. 68 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 88 Kubilay Aktaş (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor





