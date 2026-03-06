Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Goller Benny ve Batuhan Çelik'ten geldi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

Sms Grup Sarıyer : Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Aytaç Kara), Kulasin (Dk. 46 Dembele), Poko (Dk. 78 Regattin), Silva, Camara, Eze (Dk. 78 Batuhan Kör)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 83 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 71 Bardhi), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 90+5 Kosoko), Batuhan Çelik

Goller: Dk. 11 Benny, Dk. 41 Batuhan Çelik (Ümraniyespor), Dk. 64 Eze (Penaltıdan) ( Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 67 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Metehan Mert ( Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
