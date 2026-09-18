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Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 90. dakikada 1-0 mağlup etti

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Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 90. dakikada 1-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 90. dakikada Soukou'dan geldi, Bandırmaspor'da Lima ve Eminevim Ümraniyespor'da Glumac sarı kart gördü.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Kamalak, Yusuf Şimşek, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Lico, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 83 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 83 Muhammet Harun Genç), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 46. Emirhan Ayhan), Burak Bekaroğlu, Mulumba (Dk. 72 Recep Yalın Dilek)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Dk. 71 Soukou), Djokanovic, Blanco (Dk. 90 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 71 Atalay Babacan), Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Dk. 83 Kosoko), Muhammet Tunahan Taşcı (Dk. 46 Hostikka), Yunus Emre Gedik

Gol: Dk. 90 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90 Lima (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 8'inci haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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