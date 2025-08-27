Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için Aday

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği için 25 Eylül'de UCI Kongresi'nde yarışacak.

Avrupa Bisiklet Birliğinin (UEC) Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 37. kongresinde, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için 10 aday belirlenmiş ve Müftüoğlu, 49 ülkeden 43'ünün oyunu alarak Avrupa kıtasını temsilen UCI Yönetim Kurulu'na ikinci kez aday gösterilmişti.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 25 Eylül'de yapılacak UCI Kongresi'nde, Avrupa'yı temsil edecek 2 kadın ve 5 erkek üye seçilecek.

2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı yapan Emin Müftüoğlu, aynı zamanda ikinci kez seçildiği Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Türk bisikleti son yıllarda hem altyapı yatırımları hem de uluslararası başarılarla büyük bir ivme kazandı. Bu başarıların dünya bisikletinin karar mekanizmalarında da temsil edilmesi bizim için gurur kaynağı. UCI Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmem halinde hem Avrupa'da hem de ülkemizde bisiklet sporunun gelişimi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Eylülde çok sayıda yol, pist ve dağ bisikleti branşları koşulacak

Öte yandan Türkiye Bisiklet Federasyonunun Eylül 2025 takviminde yol, pist ve dağ bisikleti branşlarında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli organizasyonlar düzenlenecek.

İstanbul, Konya, Samsun, Trabzon ve Siirt'te koşulacak ulusal yarışların yanı sıra; İsviçre, Çekya, Romanya ve Ruanda'da gerçekleştirilecek uluslararası şampiyonalarda milli sporcular madalya mücadelesi verecek.