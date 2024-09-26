Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Olağan 6'ncı Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Emin Müftüoğlu ile Kerim Vural'ın yarıştığı başkanlık seçiminde toplam 279 oy kullanıldı. 202 oy alan Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda tekrar başkan olurken diğer aday Kerim Vural 74 oy aldı, toplamda 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Emin Müftüoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: "Fikret Hayali, Metin Cengiz, Yusuf Alperen Ayar, Elif Merve Beyla, Ercan Okur, Veysel Serdar, Mehmet Okan Kaya, Kenan Güler, Onur Şahin, Nevzat Kıral"