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Emin Müftüoğlu Balkan Bisiklet Birliği'nin Yeni Başkanı Oldu

Emin Müftüoğlu Balkan Bisiklet Birliği'nin Yeni Başkanı Oldu
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Arnavutluk'un Tiran şehrinde gerçekleştirilen Balkan Bisiklet Birliği başkanlık seçiminde tek aday olarak bütün ülkelerin oyunu alarak başkan seçildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Balkan Bisiklet Birliği başkanlık seçimi, Arnavutluk'un Tiran şehrinde gerçekleştirildi. 12 ülkenin federasyonlarının katıldığı seçimlere tek aday olarak giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bütün ülkelerin oyunu alarak Balkan Bisiklet Birliği Başkanı oldu.

Toplantıda ayrıca Balkan Bisiklet Birliği yönetim kurulu ve asbaşkanlık seçimleri de yapıldı.

Seçimlere Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa ve Arnavutluk Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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