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Emet Kaymakamı Başkapan, il birincisi kız voleybol takımını kabul etti

Emet Kaymakamı Başkapan, il birincisi kız voleybol takımını kabul etti
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Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Kütahya'da düzenlenen okul sporları voleybol müsabakalarında il birincisi olan Emet Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımına kupalarını takdim ederek öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, okul sporları kapsamında Kütahya'da düzenlenen voleybol müsabakalarında il birincisi olan Emet Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımına kupalarını takdim etti.

Emet Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımını makamında kabul eden Kaymakam Başkapan, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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