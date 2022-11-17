Emekli olacağı tarihi açıklayan Ronaldo herkesi altüst etti! Futbola veda ediyor

Futbol dünyası Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarıyla sallanmaya devam ediyor. Piers Morgan, Ronaldo ile yaptığı röportajın ikinci bölümünü paylaştı. Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı.

"BANA SAYGI DUYMUYORSUN"

Ronaldo, M.United'ın hocası Erik ten Hag ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Portekizli star, "Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Anlamsız. Bana ek olarak 8 oyuncu daha Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Sadece benim adım anıldı. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor" dedi.

"350 MİLYON EURO MAAŞI REDDETTİM"

Astronomik teklifler aldığını ifade eden Ronaldo, "350 milyon euro maaşı reddettim. Hala birçok gol atabileceğime ve takımıma yardım edebileceğime inanıyorum. Çünkü hala iyi olduğumu biliyorum. Eleştiri hep var. 'O, 37 yaşında, eskisi gibi değil' diyorlar. Benim yaşımda birinin, benim gösterdiğim seviyeyi gösterip gösteremeyeceğini merak ediyorum" açıklamasını yaptı.

"YÜZDE 100 EMEKLİ OLUYORUM"

Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde futbolu bırakacağını açıklayan Ronaldo, "Harika bir Dünya Kupası geçireceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırım. Eğer kazanırsak yüzde 100 emekli olacağım. 40 yaşına kadar oynayabilirim. Ama kazanırsak emekli olacağım" şeklinde konuştu.