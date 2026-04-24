Elvira Süleyman Kamaloğlu: Şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm

MİLLİ güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, "Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı. Şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bunun için özür dilerim" dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibi karşısında teknik yapmakta zorlanan Elmira maçı 5-1 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Karşılaşmanın ardından milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Elvira, "Öncelikle babam ve annem olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı. Şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bunun için özür dilerim" ifadelerinde bulundu.

'BU ŞAMPİYONADA ALTIN OLMAMIŞ OLABİLİR AMA HEDEFİMDE DEĞİŞİKLİK YOK'

Katıldığı her organizasyonda şampiyonluk hedeflediğini söyleyen Elvira, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Bu şampiyonada altın olmamış olabilir ama hedefimde değişiklik yok. Önümde dünya şampiyonası var orada bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Sonrasında da ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Öte yandan düzenlenen madalya töreninde Elvira'ya gümüş madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Formula 1 pilotu Tsunoda İstanbul turuna simit yemek için ara verdi

Pistlerin en büyük gurmesi İstanbul'da tercihini yaptı, gören inanmadı
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Formula 1 pilotu Tsunoda İstanbul turuna simit yemek için ara verdi

Pistlerin en büyük gurmesi İstanbul'da tercihini yaptı, gören inanmadı
Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı'na silahlı saldırı

Eski il başkanına silahlı saldırı: Ameliyata alınıyor

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım