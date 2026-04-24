Elvira Süleyman'dan gümüş madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Elvira Süleyman, başarılı performansını finale taşıdı. Macar rakibi Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli sporcu, ardından bağımsız sporcu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Zhala Aliyeva'yı 6-2 mağlup ederek finale yükselen Süleyman, final müsabakasında Polonyalı rakibi Magdalena Lıszewska'ya mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

