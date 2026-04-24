Haberler

Elvira Süleyman'dan gümüş madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Elvira Süleyman, başarılı performansını finale taşıdı. Macar rakibi Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli sporcu, ardından bağımsız sporcu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Zhala Aliyeva'yı 6-2 mağlup ederek finale yükselen Süleyman, final müsabakasında Polonyalı rakibi Magdalena Lıszewska'ya mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

