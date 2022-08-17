Elon Musk'tan futbol dünyasını ayağa kaldıran paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından futbol dünyasını ayağa kaldıran bir paylaşımda bulundu. Daha önce Twitter'ı alacağını söyleyip vazgeçen Musk, bu sefer de "Manchester United'i satın alacağım" dedi ancak kısa bir süre sonra bunun şaka olduğunu ilan etti.

Dünyanın yaramaz çocuğu haline gelen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, attığı bir tweetle bu sefer de futbol dünyasında karışıklığa neden oldu.

TWİTTER'I ALACAĞINI SÖYLEYİP VAZGEÇTİ

Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştıktan sonra vazgeçen Musk, bu kez de gözünü bir futbol kulübüne dikti.

"MANCHESTER'I SATIN ALACAĞIM"

Musk, Twitter hesabında "Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum!" paylaşımında bulunduktan sonra "Ayrıca" Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" dedi.

"BU UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN BİR ŞAKA"

Tartışma yaratan Tweet'inden yaklaşık 4 saat sonra Musk, Tesla Owners Silicon Valley hesabının "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka" açıklamasında bulundu.