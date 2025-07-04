Elmira Yasin ve Ayşe Erkan, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin ve 68 kiloda mücadele eden Ayşe Erkan Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Nordic sistemin uygulandığı sıklette Sırp güreşçi Evelin Ujhalji'yi 15-4 teknik üstünlükle mağlup eden Elmira Yasin, ikinci maçında Macar Veronika Nyikos'a 4-2 yenildi. Yarı finalde Ukraynalı Nadia Sokolovska'ya 7-2 mağlup olan milli güreşçi bronz madalya maçında bir kez daha karşılaştığı Macar Veronika Nyikos'u bu kez 2-1 yenerek Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Turnuvaya İtalyan rakibi Juliana Catanzaro karşısında aldığı 10-0'lık teknik üstünlük galibiyetiyle başlayan Ayşe Erkan, çeyrek finalde Ukraynalı Oleksandra Rybak'a 7-3 yenildi. Repesaj maçında Rumen güreşçi Maria Pantiru'yu 10-3 mağlup eden milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Macar Maya Munk'u 11-0 teknik üstünlükle yenerek kürsüye çıktı. - ERZİNCAN