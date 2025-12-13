Güreşte Elmira Yasin Türkiye Şampiyonu oldu
Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı güreşçi Elmira Yasin, 76 kiloda birinci olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı güreşçi Elmira Yasin 76 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.
Final müsabakalarının ardından sıkletlerde dereceye giren sporcular belli oldu, kupalar sahiplerini buldu. 76 kilogramda Erzincan İl Özel İdaresi sporcusu Elmira Yasin birinci olarak şampiyon oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor