Eljif Elmas'tan 'Omuz omuza' kampanyasına anlamlı destek! Takım arkadaşlarıyla birleşip 100 bin euro bağışladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas TFF'nin depremzedelere yardım için düzenlediği 'Omuz Omuza' kampanyasına katıldı. Altay Bayındır'ı arayan Elmas, Napoli'de ki takım arkadaşlarıyla beraber 100 bin euroluk bir bağışta bulundu. Yıldız futbolcunun bu hareketi herkesin gönlünü fethetti.

İtalyan devi Napoli'nin 16 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas Türkiye'yi unutmadı. Yıldız futbolcu, TFF'nin düzenlediği ve tüm spor camiasının destek verdiği "omuz omuza" yardım kampanyasınadepremzedeler için 100 bin euro bağışta bulundu.

100 BİN EORU BAĞIŞLADILAR

Canlı yayında bulunan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı arayan Eljif Elmas, Napolili takım arkadaşlarıyla para topladıklarını ve 100 bin euroluk bir tutarı bağışladıklarını ifade etti. Yıldız futbolcunun bu hareketi futbolseverlerin takdirini topladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan devi Napoli'de şampiyonluğa koşan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, takımıyla çıktığı 23 karşılaşmada 6 gol atarken 1'de asist yaptı.