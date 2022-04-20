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Elit Gelişim U17 Ligi: Adanaspor: 0 Kayserispor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elit Gelişim U17 Ligi: Adanaspor: 0 Kayserispor: 1

Elit Gelişim U17 Ligi 6. Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor erteleme maçında dün deplasmanda Adanaspor'u Mustafa Erdoğan'ın golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

ADANA (İHA) - Elit Gelişim U17 Ligi 6. Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor erteleme maçında dün deplasmanda Adanaspor'u Mustafa Erdoğan'ın golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Adana Osman Yereşen Tesisleri

Hakemler: Abdulsamet Demir xx, Tufan Günoğlu xx, Yiğitcan Ayhan xx

Adanaspor U17: Saffet Vehbi Urhan xx, Arda Bulca xx, Ömer Faruk Demirci xx, (Berkay Ekinci x dk.80), İsmail Sabri Uzun xx, (Ersin İçen x dk.62), Azer İpek xx, Mustafa Hakan Demir xx, Emre Koç xx,, Samet Aykal xx, (Onur Gökhan x dk.73), Ayhan Ayhan xx, Baran Atasever xx, (Enes Gildir x dk.73), Ege Büyükşanalan xx

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xxx, Muhammed Aybar xxx, Mehmet Sarı xxx, Mert Dinç xxx, Mustafa Erdoğan xxx, Burak Efe Arslan xxx, Arda Kılıç xxx, (Şerafettin Can Polat x dk.75), Kürşat Türkeş Küçük xxx, Furkan Arslan xxx, Barış Barut xxx, (Serkan Güvercin x dk.82), Mecit Kan Ateş xx, (Arda Kaya x dk.59)

Gol: Mustafa Erdoğan dk.72 (Yukatel Kayserispor U17)

Sarı Kartlar: İsmail Sabri Uzun (Adanaspor U17), Barış Barut (Yukatel Kayserispor U17) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Erdoğan, Kayserispor, Adanaspor, Adana, Spor, Haberler

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