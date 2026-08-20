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Erzurumspor, Ganalı Owusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Erzurumspor, Ganalı Owusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Erzurumspor FK’nın 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Elisha Owusu, mavi-beyazlı kulübün tarihindeki ikinci Ganalı futbolcusu oldu.

Erzurumspor FK'nın 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Elisha Owusu, mavi-beyazlı kulübün tarihindeki ikinci Ganalı futbolcusu oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden AJ Auxerre forması giyen 28 yaşındaki Elisha Owusu'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, Erzurumspor FK tarihinde forma giyecek ikinci Ganalı oyuncu oldu. Mavi-beyazlı ekibin daha önce kadrosunda yer alan ilk Ganalı futbolcu ise 2020-2021 sezonunda Yaw Ackah olmuştu. Süper Lig'de Erzurumspor FK forması giyen Ackah, takımda 2 karşılaşmada görev yaptı.

Kariyerinde Lyon II, Sochaux, KAA Gent ve AJ Auxerre'de oynayan Owusu, aynı zamanda Gana Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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