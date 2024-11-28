Elif ve Saliha Şahin, Kız Çocukları İçin İyilik Elçileri Oldu

Türkiye'nin başarılı milli voleybolcuları Elif Şahin ve Saliha Şahin, kız çocuklarının eğitime erişimini destekleyen Koruncuk Vakfı'nın ' İyilik Elçileri' oldu.

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan Elif Şahin ve Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda kariyerine devam eden Saliha şahin, kız çocuklarının eğitime erişimini destekleyen Koruncuk Vakfı'nın ' İyilik Elçileri' oldu.

Elif Şahin, İyilik Elçisi olması üzerine, "Çok heyecanlıyım. Kız çocuklarının gelişim sürecinde onları desteklemekten mutluluk duyuyorum. Bu süreçte onlara beraber mükemmel hikayelere imza atacağız" dedi.

Saliha Şahin ise, "Onur duyuyorum. Bu büyük görevde kız çocuklarının hayallerine ulaşabilmeleri sırasında yanlarında olacağım için oldukça heyecanlıyım. Beraber harika projelerde yer almayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL