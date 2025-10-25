Haberler

Elif Sude Akgül, Dünyada Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentindeki organizasyonunun ikinci gününde milli sporcular Elif Sude Akgül ve Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Kadınlar 49 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Elif Sude, ikinci turda Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Almanya'dan Supharada Ateşli'yi mağlup eden Elif Sude, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Xiaolu Fu'yu geçerek adını finale yazdırdı.

Sakatlığı da bulunan Elif Sude Akgül, finalde Tayvanlı You-yun Liu'ya mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Alt yaşlarda Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ömer Faruk Dayıoğlu ise İranlı Mahdi Hajimousaei ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybederek şampiyonaya veda etti.

