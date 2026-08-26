Elif Şahin: Almanya'yı 3-1 Yendik, Mutluyuz

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Elif Şahin, grup maçlarının sonlarına doğru geldiklerini belirterek, "Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Millilerde Elif Şahin, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın açıklamasına omzuna yapılan buz mesaisiyle gelen Elif, durumuyla ilgili, "Omzumda bir sakatlık yok, her şey yolunda" dedi.

"3-1 kazandığımız için mutluyum"

A Milli Voleybol Takımı'nın turnuvada 4'te 4 yapmasına dair ise 25 yaşındaki oyuncu, "Şu ana kadar iyi gidiyoruz, inşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçlarının sonlarına doğru geldik artık, Polonya maçımız kaldı. Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Elif Şahin, 28 Ağustos Cuma günü oynanacak Polonya maçıyla ilgili ise, "Bana göre Almanya'ya çok benzeyen bir takım. Aynı maç bizi bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı