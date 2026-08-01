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Elif Naz Kara’nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Elif Naz Kara’nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
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Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası’nda ikinci olan wushu nandao sporcusu Elif Naz Kara, yeni başarılar kazanmak için memleketi Giresun’un Görele ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan wushu nandao sporcusu Elif Naz Kara, yeni başarılar kazanmak için memleketi Giresun'un Görele ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Henüz 6 yaşında wushu nandao sporuna başlayan milli sporcu Elif Naz Kara, kısa sürede gösterdiği performansla milli takıma yükseldi. İstanbul'da yaşayan ve antrenmanlarını Sakarya'da dünya şampiyonu antrenörler eşliğinde sürdüren Kara, son olarak Brezilya'da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı sporcunun kariyerinde dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, Balkan şampiyonluğu ile çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şampiyonanın ardından memleketi Görele'ye gelen Elif Naz Kara, ailesi ve yakınlarıyla hasret giderirken antrenman temposunu da düşürmedi.

Milli sporcu Elif Naz Kara, yeni hedefinin daha büyük başarılar olduğunu belirterek, "Wushu nandao sporuna 6 yaşında başladım. İlk milli formamı 2019 yılında Balkan Şampiyonası'nda giydim. O tarihten bu yana aktif olarak milli sporcu olarak ülkemi temsil ediyorum. Bu süreçte birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa şampiyonlukları elde ettim. Son olarak Brezilya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda iki kategoride de ikinci oldum. Şimdi önümde 19 Ağustos'ta Yalova'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası var. İlk hedefim yeniden Balkan şampiyonu olmak. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda ünvanımı korumak ve en büyük hayalim olan dünya şampiyonluğunu kazanarak İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" dedi.

Disiplini ve istikrarlı çalışmasıyla dikkat çeken milli sporcu Elif Naz Kara, yeni şampiyonalarda da Türkiye'ye madalyalar kazandırmak için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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