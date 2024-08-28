Elif Berra Gökkır: Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda daha başarılı olacağız

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay müsabakalarında çeyrek finale kadar yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda daha başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Elif Berra Gökkır, Okçular Vakfı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Okçuluk kariyerindeki en mutlu ve hüzünlü anlarını anlatan Elif Berra, "Kariyerimde en mutlu olduğum an olimpiyatta çeyrek finale çıktığım andı. En hüzünlü anım ise karışık takımda elendiğimiz maçtı. Orada çok üzülmüştüm. Hatta başta elendiğimize inanamamıştım." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara katılmadan önceki hazırlık sürecini aktaran 17 yaşındaki sporcu, "Hazırlık sürecinde çok fazla yarışmaya katıldım. Antalya'da da kamplar yaptık. Orada sıcak hava bizi zorladı. Onun dışında takım arkadaşlarımla hep müsabakalara katıldım." diye konuştu.

" Paris'te çok fazla tecrübe kazandım"

Kendi adına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendiren Elif Berra, şunları kaydetti:

"İlk olimpiyat deneyimimdi. Paris'te çok fazla tecrübe kazandım. Sıralamada da elimden geleni yaptım. Çeyrek finale kaldım. Benim için rakipler çok farklı değildi. Daha önceki organizasyonlarda aynı rakiplerle karşılaşmıştım. Sadece tribünler, diğer müsabakalara göre daha kalabalıktı. İlk maça çıktığımda biraz gerilmiştim ama sonrasında seyircileri görmemeye başladım."

Paris 2024'teki ortama da değinen milli okçu, "Köy ortamı güzeldi. Diğer sporcularla çok fazla konuşamadık çünkü saatler denk gelmiyordu. Köyde farklı ülkelerden organizasyona katılan sporcular vardı. Böyle farklı insanlarla aynı ortamı paylaşmak çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Elif Berra, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın Paris'te kazandığı bronz madalya hakkında ise "Bu alanda ilk takım madalyamızdı. Orada bulunmak ve bu ana şahit olmak çok güzeldi. Kendim almış kadar sevindim." değerlendirmesinde bulundu.

Türk okçuluğunun Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olacağına inandığını aktaran milli sporcu, "Los Angeles 2028, bizim için güzel geçecek. Ben de Paris'te elde ettiğim tecrübelerden yararlanarak elimden gelenin en iyisini yapmak ve ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Okçuluğun geleceğini parlak görüyorum"

Türk okçuluğunun geleceğiyle ilgili görüşlerini belirten Elif Berra, "2021'de Mete Gazoz ile okçuluğa ilgi artmıştı. Paris'te de maçlarımız çok izlendi. Maçlarımız artık daha fazla izleniyor. Okçuluğun geleceğini parlak görüyorum." diye konuştu.

Olimpiyatlara katılacağını Antalya'da öğrendiğini dile getiren milli okçu, "Göktuğ abi bir toplantı yapmıştı. O toplantıdan sonra Paris'e gideceğimi öğrenmiştim. Çok sevindim. 'Kesin ben giderim.' demiyordum ama çok şaşırmadım. Bütün takım arkadaşlarımın Paris'e gitme şansı vardı." ifadelerini kullandı.