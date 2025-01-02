Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki Elias Jelert, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sistemine ayak uyduramamış ve beklentilerin altında kalmıştı. Genç sağ beke sürpriz bir talip çıktı.

EVERTON TALİP OLDU

Elias Jelert, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi. İngiliz ekibinin 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında Galatasaray'a resmi teklifin gelmesi bekleniyor.

CİMBOM'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Cimbom, bir türlü gerekli patlamayı yapamayan ve teknik direktör Okan Buruk'un da gözüne giremeyen Jelert'in satışına sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcu için en az 9 milyon euro bonservis beklentisi var. Galatasaray, istediği rakamlara ulaşılırsa oyuncusunu elden çıkartacak.

SAĞ BEK ARAYIŞLARI BAŞLADI

Galatasaray, devre arasında sağ bek transferi için arayışlara başladı. Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların Jelert'in satışını bekledikten sonra hamle yapması bekleniyor.

JELERT'İN PERFORMANSI

Jelert, Galatasaray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. Kariyerinde 159 maçta forma giyen Elias Jelert, 4 gol atarken 13 de asist yaptı.