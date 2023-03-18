Elena Rybakina, dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final maçında, geçen yılın şampiyonu Swiatek ile Rybakina karşılaştı.

Kazak tenisçi Rybakina, Polonyalı Swiatek'i 1 saat 17 dakika sonunda 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yıl Wimbledon'da kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan, bu sezon ise Avustralya Açık'ta final oynayan Rybakina böylece WTA 1000 turnuvalarında ilk kez finale çıktı.

Rybakina'nın rakibi ise 2023 Avustralya Açık finalinde yenildiği Aryna Sabalenka oldu. Belaruslu Sabalenka (2 numaralı seribaşı), Yunan Maria Sakkari'yi (7) 2-0'lık (6-2, 6-3) skorla geçti.