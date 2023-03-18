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Elena Rybakina, dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı

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Elena Rybakina, dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 10 numaralı seribaşı Elena Rybakina, dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final maçında, geçen yılın şampiyonu Swiatek ile Rybakina karşılaştı.

Kazak tenisçi Rybakina, Polonyalı Swiatek'i 1 saat 17 dakika sonunda 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yıl Wimbledon'da kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan, bu sezon ise Avustralya Açık'ta final oynayan Rybakina böylece WTA 1000 turnuvalarında ilk kez finale çıktı.

Elena Rybakina, dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı

Rybakina'nın rakibi ise 2023 Avustralya Açık finalinde yenildiği Aryna Sabalenka oldu. Belaruslu Sabalenka (2 numaralı seribaşı), Yunan Maria Sakkari'yi (7) 2-0'lık (6-2, 6-3) skorla geçti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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