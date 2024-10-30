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Elazığspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Elazığspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi
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Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Uzatmalarda gelen gollerle galip gelen Elazığspor, turnuvada ilerleyişini sürdürdü.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Elazığspor, konuk ettiği 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 2-0 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Elazığspor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'u konuk etti. Elazığ Doğukent Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Elazığspor, maça "Mücahit Çıra, Efe Tatlı, Melih İnan, Cihan Canpolat, Kerem Şenyüz, Hasan Ekici, Alpay Koldaş, Eren Türkkal, Umut Uzun, Burhan Arman ve Mehmet Ablay" 11'iyle çıktı. Hakem Kemal Savaş'ın yönettiği maçta yardımcılıklarını Mustafa Onur Özgenç ile Abdullah Semerci yaptı.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünde iki taraf da eşitliği bozamadı ve normal süre 0-0 sona erdi. Turun uzatma dakikalarında Elazığspor'un baskıları sonuç verdi. Elazığspor, 93'üncü dakikada Hasan Ekici'nin ve 105'inci dakikada da Alpay Koldaş'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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