Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi

Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
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Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
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TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş mücadelesinde Elazığspor ile Vanspor karşılaşması öncesi iki takım oyuncuları yaşanan tartışma sonucu birbirleriyle kavga etti. Çevik kuvvet ekipleri ve özel güvenlik ekipleri sahaya girerek kavgayı güçlükle ayırdı.

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş mücadelesinde Elazığspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmaya maç öncesi yaşanan olaylar damga vurdu.

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın henüz başlamasına dakikalar kala ısınma hareketlerini sürdüren iki takım oyuncuları arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Yaşanan tartışma git gide büyüyerek kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirleriyle kavgaya tutuşurken, olayları önlemek için sahaya inen çevik kuvvet ve özel güvenlik ekiplerinin zorlandığı görüldü. Bu sırada da tribünlerden 'İntikam, intikam, intikam' tezahüratlarının yapıldığı duyuldu.

SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI

Maçın ilk dakikalarında da Elazığspor taraftarlarının sahaya yabancı cisimler atması nedeniyle oyun sık sık durdu. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen zaman zaman saha kenarına atılan maddeler nedeniyle futbolcular tedirginlik yaşadı. Hakem, oyunu defalarca durdurmak zorunda kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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