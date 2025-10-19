Haberler

Elazığspor ve Şanlıurfaspor'dan Kardeşlik Temalı Ortak Paylaşım

Güncelleme:
Elazığspor ile Şanlıurfaspor, maç günü için kardeşlik temalı ortak bir paylaşım yaptı. İki takım, 'Sahada mücadele, kalpte dostluk' sözleriyle birbirlerine sarılmış çocukların görsellerini paylaştı.

Elazığspor ile Şanlıurfaspor resmi sayfaları maç günü paylaşımlarını kardeşlik temalı ortak yaptı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 9. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor kozlarını bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda paylaşacak. Türk futbolunun iki köklü çınarını karşı karşıya getirecek olan maç öncesi iki takım örnek teşkil edecek paylaşımlar yaptı. Yapay zekayla birbirlerine sarılmış formalı iki çocuğu tasarlayan Şanlıurfaspor ile Elazığspor, resmi sayfaları üzerinden maç günü paylaşımlarını "Sahada mücadele, kalpte dostluk" sözleriyle ortaklaşa paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
